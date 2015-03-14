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SEMELHANÇA HISTÓRICA

Mobilização desta sexta-feira se assemelha ao Comício da Central, afirma mestre em História

Análise é do professor Rafael Simões: 'naquela época tínhamos um ambiente radicalizado em que oposição e governo lutavam politicamente', analisou, em referência aos atos em defesa da Petrobras

Publicado em 13 de Março de 2015 às 21:05

Publicado em 

13 mar 2015 às 21:05
As mobilizações desta sexta-feira (13), em torno de atos de defesa da Petrobras, reivindicações por reforma política e em favor da presidente Dilma Rousseff (PT), se assemelham ao 'Comício da Central', realizado em 13 de março de 1964. A avaliação é do professor e mestre em História, Rafael Simões. Naquela data, mais de 150 mil se reuniram na Praça da República, situada em frente à Estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. “Naquela época tínhamos um ambiente radicalizado em que oposição e governo lutavam politicamente. Vale uma observação, ao identificar esse ambiente radicalizado dos anos de 1963 e 1964 não estou prevendo um golpe militar ou uma intervenção, mas vejo uma relação com aquele período”, analisou Simões em entrevista ao programa CBN Cotidiano. Ouça.
Entrevista - Paulo Rogério - Rafael Simões - 13-03-15

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