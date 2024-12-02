Mobilidade: entenda como vai funcionar novo sistema viário na Serra

O Sistema Viário Sérgio Rogério de Castro, que engloba a ampliação e revitalização da avenida Civit I e construção de um parque linear, no município da Serra, será inaugurado nesta segunda-feira (2). Segundo informações da administração municipal, "o trecho tem 2,4 quilômetros e terá mais fluidez no trânsito para os mais de 13 mil veículos que trafegam na região diariamente, além de impactar positivamente os mais de 60 mil habitantes que vivem em 16 bairros do entorno", informa. O local conta três faixas de circulação em cada sentido, com retornos facilitando o acesso aos diversos empreendimentos residenciais, logísticos e comerciais da região.

Ainda, segundo a prefeitura, "também será inaugurado um parque linear (que segue o corredor central da avenida) de 50 metros de largura com equipamentos públicos como quadras poliesportivas, campo de futebol society, pista de skate (considerada a maior do estado) e de caminhada, área de vivência e estacionamento". Ainda, na mobilidade, "os ciclistas ganharão uma ciclovia de 4,5 quilômetros para se locomover para o trabalho, tendo em vista que é uma região de polo industrial, e para praticar atividades físicas e de lazer". Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras da Serra, Isabela Roriz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!