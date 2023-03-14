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2023

Mobilidade: Aquaviário fica para maio e Terceira Ponte será entregue em abril

Ouça entrevista com o o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 14 de Março de 2023 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mar 2023 às 11:00
Barco para o aquaviário da Grande Vitória
Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Entre os destaques no Planejamento Estratégico do governo do Espírito Santo, apresentados para a gestão 2023-2026, estão a realização e conclusão de obras de mobilidade e infraestrutura. Entre elas são elencadas a construção do novo Terminal de Carapina, a conclusão das faixas e Ciclovia da Terceira Ponte, assim como a entrega do novo aquaviário. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre os assuntos. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 14-03-23.mp3

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