Mobilidade: Aquaviário fica para maio e Terceira Ponte será entregue em abril

Entre os destaques no Planejamento Estratégico do governo do Espírito Santo, apresentados para a gestão 2023-2026, estão a realização e conclusão de obras de mobilidade e infraestrutura. Entre elas são elencadas a construção do novo Terminal de Carapina, a conclusão das faixas e Ciclovia da Terceira Ponte, assim como a entrega do novo aquaviário. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre os assuntos.
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 14-03-23.mp3