Mitos: vitamina B12, inhame e ivermectina não previnem dengue

Enquanto a vacina contra dengue ainda não está disponível para todos, o medo de adoecer faz com que as pessoas procurem outros métodos para afastar a chance de infecção. Recentemente, alguns boatos começaram a circular na internet com alimentos, vitaminas e medicamentos que, supostamente, tratam e evitam a contaminação. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Ana Carolina D'Ettorres explica o que é mito e o que é verdade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ana Carolina D’Ettorres - 14-02-24