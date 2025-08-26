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Saúde

Mitos e verdades sobre a tireoide!

Ouça a endocrinologista e diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia/SP, Rosalia Padovani

Publicado em 26 de Agosto de 2025 às 11:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 ago 2025 às 11:34
O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por exames de imagem (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock)
Exame de imagem da tireoide Crédito: Imagem: Alexander Raths | Shutterstock
Crianças podem ter doenças da tireoide? Tomar hormônio da tireoide ajuda a emagrecer? O excesso de iodo faz bem para a tireoide? Qual a importância da tireoide para o organismo? Perguntas que merecem respostas precisas para que os cuidados com essa glândula sejam os melhores. Em entrevista à CBN Vitória, a endocrinologista e diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional São Paulo, Rosalia Padovani, explica a importância da tireoide, os exames para identificar possíveis problemas e as doenças que a afetam. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rosalia Padovani -26-08-25.mp3

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