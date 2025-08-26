Mitos e verdades sobre a tireoide!

Crianças podem ter doenças da tireoide? Tomar hormônio da tireoide ajuda a emagrecer? O excesso de iodo faz bem para a tireoide? Qual a importância da tireoide para o organismo? Perguntas que merecem respostas precisas para que os cuidados com essa glândula sejam os melhores. Em entrevista à CBN Vitória, a endocrinologista e diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional São Paulo, Rosalia Padovani, explica a importância da tireoide, os exames para identificar possíveis problemas e as doenças que a afetam. Ouça a conversa completa!