Mitos e verdades sobre a saúde das crianças

Não tem mãe e pai que escapem dos palpites. Parece que todo mundo tem um conselho “infalível” sobre a saúde e a rotina das crianças. Mas, para um tema tão importante, opiniões não bastam: é preciso encontrar informações confiáveis, que ajudem a esclarecer as principais dúvidas sobre os cuidados com os filhos. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) acaba de lançar a campanha "MAIS QUE UM PALPITE". Em entrevista à CBN Vitória, o pediatra Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da SBP, esclarece os principais mitos e verdades principalmente sobre vacinas.