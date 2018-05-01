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MAIS QUE UM PALPITE

Mitos e verdades sobre a saúde das crianças

Sociedade Brasileira de Pediatria lança campanha contra as fake news

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mai 2018 às 10:54
Não tem mãe e pai que escapem dos palpites. Parece que todo mundo tem um conselho “infalível” sobre a saúde e a rotina das crianças. Mas, para um tema tão importante, opiniões não bastam: é preciso encontrar informações confiáveis, que ajudem a esclarecer as principais dúvidas sobre os cuidados com os filhos. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) acaba de lançar a campanha "MAIS QUE UM PALPITE". Em entrevista à CBN Vitória, o pediatra Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da SBP, esclarece os principais mitos e verdades principalmente sobre vacinas.
Entrevista CBN Vitória Renato Kfouri 01-05-18

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