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Entrevista

Mitos e verdades: como o sono pode afetar sua saúde?

Quem explica a relação entre saúde e sono é a médica pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 17:59

Publicado em 

18 out 2023 às 17:59
sono
sono Crédito: pexels
A falta de sono é um problema que vai muito além do cansaço e também prejudica diretamente a saúde. Noites mal dormidas podem agravar ou facilitar o desenvolvimento de doenças, como pressão alta, diabetes, obesidade, depressão e alterações de humor. Por esse motivo, colocar o sono como uma prioridade no dia a dia é fundamental para manter o corpo e a mente saudáveis a curto e a longo prazo.
Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti, explica quais fatores podem afetar na qualidade do sono e o que pode ser feito para melhorar esta condição. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Simone Prezotti - 18-10-23

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