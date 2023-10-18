Mitos e verdades: como o sono pode afetar sua saúde?

A falta de sono é um problema que vai muito além do cansaço e também prejudica diretamente a saúde. Noites mal dormidas podem agravar ou facilitar o desenvolvimento de doenças, como pressão alta, diabetes, obesidade, depressão e alterações de humor. Por esse motivo, colocar o sono como uma prioridade no dia a dia é fundamental para manter o corpo e a mente saudáveis a curto e a longo prazo.