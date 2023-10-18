Mitos e verdades: como o sono pode afetar sua saúde?

A falta de sono é um problema que vai muito além do cansaço e também prejudica diretamente a saúde. Noites mal dormidas podem agravar ou facilitar o desenvolvimento de doenças, como pressão alta, diabetes, obesidade, depressão e alterações de humor. Por esse motivo, colocar o sono como uma prioridade no dia a dia é fundamental para manter o corpo e a mente saudáveis a curto e a longo prazo.
Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti, explica quais fatores podem afetar na qualidade do sono e o que pode ser feito para melhorar esta condição. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Simone Prezotti - 18-10-23