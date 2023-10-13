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Mito ou verdade: a Pedra Azul muda mesmo de cor ao longo do dia?

Quem explica é o guarda florestal José Bellon, conhecido como Guarda Belo do Parque Estadual da Pedra Azul

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2023 às 11:11
Pedra Azul, em Domingos Martins
Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha
Verde, amarelo, laranja, azul e cinza. Essas são algumas das 36 cores que a Pedra Azul, um dos maiores e mais belos cartões postais do Espírito Santo, pode apresentar ao longo de um dia. Essa mudança de cores tão numerosa foi constatada pela primeira vez há mais de quarenta anos e, até hoje, é possível observar novos tons na pedra e em seu Lagarto. Mas, afinal, a rocha realmente muda de cor ou é tudo uma grande miragem? Em entrevista à CBN Vitória, o guarda florestal José Bellon, conhecido como Guarda Belo do Parque Estadual da Pedra Azul, conta como foi feito o primeiro registro e explica o que causa o fenômeno. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - JOSE BELON - 13-10-23

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