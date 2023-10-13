Mito ou verdade: a Pedra Azul muda mesmo de cor ao longo do dia?

Verde, amarelo, laranja, azul e cinza. Essas são algumas das 36 cores que a Pedra Azul, um dos maiores e mais belos cartões postais do Espírito Santo, pode apresentar ao longo de um dia. Essa mudança de cores tão numerosa foi constatada pela primeira vez há mais de quarenta anos e, até hoje, é possível observar novos tons na pedra e em seu Lagarto. Mas, afinal, a rocha realmente muda de cor ou é tudo uma grande miragem? Em entrevista à CBN Vitória, o guarda florestal José Bellon, conhecido como Guarda Belo do Parque Estadual da Pedra Azul, conta como foi feito o primeiro registro e explica o que causa o fenômeno. Ouça a conversa completa!