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Padroeira do ES

Missas, romarias e shows: confira os detalhes da Festa da Penha 2026

Ouça entrrevista com o Frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha

Publicado em 08 de Dezembro de 2025 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2025 às 11:27
Festa da Penha 2025: missa de encerramento no Parque da Prainha
Festa da Penha 2025: missa de encerramento no Parque da Prainha Crédito: Vitor Jubini
A programação da Festa da Penha 2026 já está definida. Entre os dias 5 e 13 de abril, a celebração que homenageia a Padroeira do Espírito Santo terá mais de 40 missas, 14 romarias e apresentações musicais, incluindo os shows de Eliana Ribeiro e Thiago Brado, no Parque da Prainha. O tema será inspirado na oração de São Francisco: “Fazei de nós instrumentos da paz”.
Além das romarias tradicionais — como a dos Homens, das Mulheres, dos Militares, das Pessoas com Deficiência, dos Adolescentes, dos Conguistas, dos ciclistas e a Remaria — o evento mantém o Oitavário.A expectativa é que milhares de fiéis participem da festa, considerada a maior manifestação religiosa do Estado.
A abertura, no Domingo de Páscoa, terá celebrações no Convento, a Corrida da Penha e a Romaria dos Cavaleiros. No fim de semana seguinte, a programação concentra as romarias diocesanas e os shows que antecedem o encerramento. A Missa da Padroeira está marcada para o dia 13, seguida da apresentação de Thiago Brado. Em entrevista à CBN Vitória, o Frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Gabriel Dellandrea - 08-12-25.mp3

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