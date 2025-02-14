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Missa em italiano celebra o Dia Nacional do Imigrante em Vitória

Ouça entrevista com a presidente da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo, Rosa Maioli

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 10:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 fev 2025 às 10:20
Acervo imigrantes italianos
Foto de Vitória, tirada do porto de Argolas Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
No próximo domingo (16), uma missa em italiano, celebrada na Catedral Metropolitana de Vitória, irá marcar o Dia do Imigrante Italiano no Espírito Santo. Esta é a oitava edição do evento, que faz parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana para o Brasil. A partir das 11h da manhã, o Bispo Auxiliar Dom Andherson Franklin Lustosa de Souza irá presidir a celebração eucarística e abençoar as bandeiras dos municípios, ato inédito na comemoração. A tradicional "Tavolata”, momento de confraternização com tombo da polenta e degustação de macarrão com molho, também está garantida. Grupos culturais de colônias italianas no interior do Espírito Santo completam a celebração. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo, idealizadora do evento, Rosa Maioli detalha a programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rosa Maioli -14-02-25.mp3

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