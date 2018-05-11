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Mirian Goldenberg: felicidade, amor e casamento

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 19:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 mai 2018 às 19:28
A antropóloga, escritora e colunista da “Folha de S. Paulo” Mirian Goldenberg desembarca em Vitória no 15 de maio, para abrir o ciclo de palestras “Encontros do Saber”, uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber. A convidada - que faz parte do elenco da Casa do Saber, um centro de debates e disseminação do conhecimento, no Rio e São Paulo - vai falar sobre “Amor, Casamento e Felicidade” para convidados.
Nos tempos atuais, a ansiedade pode tornar obsoleta a relação entre pessoas. A satisfação e o amor são questionados com mais rapidez e de casamentos recentes a longevos, vemos cada vez mais essas uniões chegar ao fim. Qual é o mistério ou a chave para se atingir a felicidade com uma pessoa ao seu lado? Amor e casamento? Como entender essa relação? Confira uma entrevista especial sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Mirian Goldemberg - 11-05-18.mp3

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