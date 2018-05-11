Mirian Goldenberg: felicidade, amor e casamento

A antropóloga, escritora e colunista da “Folha de S. Paulo” Mirian Goldenberg desembarca em Vitória no 15 de maio, para abrir o ciclo de palestras “Encontros do Saber”, uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber. A convidada - que faz parte do elenco da Casa do Saber, um centro de debates e disseminação do conhecimento, no Rio e São Paulo - vai falar sobre “Amor, Casamento e Felicidade” para convidados.

Nos tempos atuais, a ansiedade pode tornar obsoleta a relação entre pessoas. A satisfação e o amor são questionados com mais rapidez e de casamentos recentes a longevos, vemos cada vez mais essas uniões chegar ao fim. Qual é o mistério ou a chave para se atingir a felicidade com uma pessoa ao seu lado? Amor e casamento? Como entender essa relação? Confira uma entrevista especial sobre o assunto nesta edição do CBN Cotidiano!