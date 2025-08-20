Mirante mais antigo do Parque da Fonte Grande passa por reformas estruturais

Um dos cartões-postais mais queridos de Vitória, o Mirante da Cidade, o mais antigo do Parque Estadual da Fonte Grande, foi interditado após um laudo da Defesa Civil apontar risco estrutural em decorrência das chuvas intensas registradas em 2024. As obras incluem trabalhos de recuperação e ampliação do deck. O objetivo é garantir mais segurança, conforto e atratividade para os visitantes. A reforma está prevista para durar até quatro meses. Apesar do fechamento do mirante, o parque segue aberto ao público, com os demais mirantes em funcionamento normalmente. Para explicar os detalhes da reforma, a CBN Vitória conversa com o Coordenador da Defesa Civil, Tarcísio Föeger. Ouça a conversa completa!