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Vitória

Mirante mais antigo do Parque da Fonte Grande passa por reformas estruturais

Defesa Civil aponta riscos em decorrência das chuvas intensas registradas em 2024

Publicado em 20 de Agosto de 2025 às 11:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 ago 2025 às 11:48
No Dia da Mata Atlântica - Prefeitura de Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante do Sumaré e a Trilha da Pedra da Batata -
Vista de Vitória de um dos mirantes do Parque da Fonte Grande Crédito: Fernando Madeira
Um dos cartões-postais mais queridos de Vitória, o Mirante da Cidade, o mais antigo do Parque Estadual da Fonte Grande, foi interditado após um laudo da Defesa Civil apontar risco estrutural em decorrência das chuvas intensas registradas em 2024. As obras incluem trabalhos de recuperação e ampliação do deck. O objetivo é garantir mais segurança, conforto e atratividade para os visitantes. A reforma está prevista para durar até quatro meses. Apesar do fechamento do mirante, o parque segue aberto ao público, com os demais mirantes em funcionamento normalmente. Para explicar os detalhes da reforma, a CBN Vitória conversa com o Coordenador da Defesa Civil, Tarcísio Föeger. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevistado Patricia Vallim - Tarcísio Föeger -20-08-25.mp3

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