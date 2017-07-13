Ministro do TCU virá ao ES conhecer de perto a concessão da BR 101

Obras de duplicação da BR 101, na altura de Timbuí, fazem parte de trechos que, segundo o Tribunal de Contas da União, estão em atraso

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, relator do processo que referente à concessão da BR 101, vem ao Espírito Santo conhecer de perto os problemas da rodovia federal. Em entrevista exclusiva ao programa CBN Vitória, Nardes adiantou também que na sessão desta quarta-feira (12), o Pleno de Contas negou um agravo impetrado pela concessionária Eco 101 em recurso contra a redução do pedágio.