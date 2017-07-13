Ministro do TCU virá ao ES conhecer de perto a concessão da BR 101

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, relator do processo que referente à concessão da BR 101, vem ao Espírito Santo conhecer de perto os problemas da rodovia federal. Em entrevista exclusiva ao programa CBN Vitória, Nardes adiantou também que na sessão desta quarta-feira (12), o Pleno de Contas negou um agravo impetrado pela concessionária Eco 101 em recurso contra a redução do pedágio.
Em maio deste ano, o tribunal já havia acompanhado, por unanimidade, uma decisão do próprio ministro para que a agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) retificasse o reajuste de 15,13%, que tinha começado a valer em 18 de maio passado. Ainda falta ser julgamento o mérito desta ação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ministro Augusto Nardes - 13-07-17