Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ministro do TCU virá ao ES conhecer de perto a concessão da BR 101
Estradas

Ministro do TCU virá ao ES conhecer de perto a concessão da BR 101

Augusto Nardes, relator de processo referente à concessão, cedeu entrevista exclusiva à Rádio CBN

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2017 às 11:00
Obras de duplicação da BR 101, na altura de Timbuí, fazem parte de trechos que, segundo o Tribunal de Contas da União, estão em atraso Crédito: Marcelo Prest | A Gazeta
Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, relator do processo que referente à concessão da BR 101, vem ao Espírito Santo conhecer de perto os problemas da rodovia federal. Em entrevista exclusiva ao programa CBN Vitória, Nardes adiantou também que na sessão desta quarta-feira (12), o Pleno de Contas negou um agravo impetrado pela concessionária Eco 101 em recurso contra a redução do pedágio.
Em maio deste ano, o tribunal já havia acompanhado, por unanimidade, uma decisão do próprio ministro para que a agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) retificasse o reajuste de 15,13%, que tinha começado a valer em 18 de maio passado. Ainda falta ser julgamento o mérito desta ação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ministro Augusto Nardes - 13-07-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados