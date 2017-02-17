Ministro diz que tropas só saem do ES quando normalidade atingir 100%

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou na manhã desta sexta-feira (17), durante entrevista à Rádio CBN Vitória, que as Forças Armadas não deixarão o Espírito Santo até que toda normalidade na segurança seja restabelecida.

"Quero fazer aqui um esclarecimento. Não há essa possibilidade de sair no dia 23 se não tivermos 100% recuperado a normalidade", ressaltou o ministro.

Nesta quinta, um decreto limitou a participação do Exército no patrulhamento das ruas do Estado por mais uma semana, ou seja, até a próxima quinta-feira (23), antes do carnaval nacional. No entanto, o ministro ponderou que o decreto é apenas uma formalidade.

"As datas são apenas exigências administrativas, até porque as tropas têm um prazo para permanecer de plantão, mas permaneceremos o tempo que for necessário até que se restaure a totalidade da ordem pública. Nosso único papel aí é assegurar a ordem pública", finalizou o ministro.