Qualidade da água

Ministério Público vai monitorar balneabilidade das praias em São Mateus

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o promotor de Justiça da área de Meio Ambiente na Promotoria de Justiça Cível de São Mateus, Luciano Rocha, fala sobre o assunto

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 17:58

Aurélio de Freitas

01 fev 2023 às 17:58
Praia de Guriri - São Mateus Crédito: Fernando Madeira
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de São Mateus, encaminhou ofício para a Secretaria Municipal de Saúde para que apresente o laudo com a balneabilidade nas praias. A balneabilidade do local não é informada desde 2019. A água do mar foi coletada e encaminhada para o laboratório no último dia 27 para atestar se o balneário está próprio para banho ou não. O exame foi realizado após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) um ofício solicitando as informações das condições da água, e a expectativa é que o resultado saia antes do Carnaval. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o promotor de Justiça da área de Meio Ambiente na Promotoria de Justiça Cível de São Mateus, Luciano Rocha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Luciano Rocha - 01-02-23

