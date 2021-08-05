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Julgamento

Ministério Público não irá recorrer de pena de 28 anos para assassino do ex-governador Camata

Ouça entrevista com o promotor do Ministério Público Estadual, Rodrigo Monteiro

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 ago 2021 às 11:51
Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)
Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta quarta-feira (05), Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador Gerson Camata, enfrentou o júri popular formado por sete mulheres e sua condenação foi selada no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta. A sentença foi prolatada pelo juiz Marcos Pereira Sanches, que conduziu o julgamento. O réu foi condenado a 28 anos de prisão e deve pagar indenização à família Camata no valor de R$ 200 mil por danos morais. Em entrevista nesta quinta-feira (05) à CBN Vitória, um dos promotores de acusação, Rodrigo Monteiro, disse que o Ministério Público Estadual não pretendem recorrer da sentença. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Monteiro - 05-08-21.mp3

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