Ministério Público não irá recorrer de pena de 28 anos para assassino do ex-governador Camata

Nesta quarta-feira (05), Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador Gerson Camata, enfrentou o júri popular formado por sete mulheres e sua condenação foi selada no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta. A sentença foi prolatada pelo juiz Marcos Pereira Sanches, que conduziu o julgamento. O réu foi condenado a 28 anos de prisão e deve pagar indenização à família Camata no valor de R$ 200 mil por danos morais. Em entrevista nesta quinta-feira (05) à CBN Vitória, um dos promotores de acusação, Rodrigo Monteiro, disse que o Ministério Público Estadual não pretendem recorrer da sentença. Acompanhe!