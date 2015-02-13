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ENTREVISTA

Ministério do Trabalho vai apertar fiscalização contra informalidade e sonegação contra o FGTS

Entre as ações que serão desenvolvidas, estão a melhoria dos sistemas informatizados de fiscalização e a organização de um plano de fiscalização por estado

Publicado em 12 de Fevereiro de 2015 às 21:48

Publicado em 

12 fev 2015 às 21:48
O Ministério do Trabalho e Emprego informou que vai apertar a fiscalização contra a informalidade e a sonegação dos valores devidos ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, o FGTS. Entre as ações que serão desenvolvidas, estão a melhoria dos sistemas informatizados de fiscalização, capacitação dos agentes do ministério e a organização de um plano de fiscalização por estado.No espírito Santo, pelo menos 30,5% dos trabalhadores estão em situação informal. O Superintendente Regional do Trabalho no ES, Alcimar Candeias, explica como a fiscalização é feita no estado e detalha o programa proposto pelo Governo Federal.
Entrevista - Patrícia Vallim - Alcimar Candeias - 11-02-15

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