Ministério do Trabalho vai apertar fiscalização contra informalidade e sonegação contra o FGTS

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que vai apertar a fiscalização contra a informalidade e a sonegação dos valores devidos ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, o FGTS. Entre as ações que serão desenvolvidas, estão a melhoria dos sistemas informatizados de fiscalização, capacitação dos agentes do ministério e a organização de um plano de fiscalização por estado.No espírito Santo, pelo menos 30,5% dos trabalhadores estão em situação informal. O Superintendente Regional do Trabalho no ES, Alcimar Candeias, explica como a fiscalização é feita no estado e detalha o programa proposto pelo Governo Federal.