Ministério declara emergência nas lavouras de café do Espírito Santo por causa da broca

Uma portaria do Ministério da Agricultura publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (26), declarou estado de emergência fitossanitária sobre o risco da "broca do café" nas lavouras do Espírito Santo. Com isso, haverá medidas emergenciais a serem aplicadas em todo o território capixaba e o prazo de vigência é de um ano. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o entomologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência técnica e Extensão Rural (Incaper), David Martins, explicou que o problema afeta a qualidade do grão produzido no Estado. O combate será facilitado com a administração de produtos específicos para o problema, mas a broca leva a perda, em média, de 8% da produção do grão. Ouça e entenda.