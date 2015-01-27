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ENTREVISTA

Ministério declara emergência nas lavouras de café do Espírito Santo por causa da broca

Com isso, haverá medidas emergenciais a serem aplicadas em todo o território capixaba

Publicado em 26 de Janeiro de 2015 às 21:29

Publicado em 

26 jan 2015 às 21:29
Uma portaria do Ministério da Agricultura publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (26), declarou estado de emergência fitossanitária sobre o risco da "broca do café" nas lavouras do Espírito Santo. Com isso, haverá medidas emergenciais a serem aplicadas em todo o território capixaba e o prazo de vigência é de um ano. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o entomologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência técnica e Extensão Rural (Incaper), David Martins, explicou que o problema afeta a qualidade do grão produzido no Estado. O combate será facilitado com a administração de produtos específicos para o problema, mas a broca leva a perda, em média, de 8% da produção do grão. Ouça e entenda.
Entrevista - Fábio Botacin - David Martins - 26-01-15

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