Ministério da Saúde lança serviço para combater fake news

Ao longo deste ano, a saúde, em especial, tem sido alvo de fake news. Informações sem respaldo científico disseminam supostos tratamentos milagrosos para doenças graves como câncer; afirmam que vacinas podem ser prejudiciais à saúde, gerando insegurança e possibilitando o retorno de doenças já erradicadas no país. Para combater a disseminação desenfreada de notícias falsas, o Ministério da Saúde abriu um canal pelo próprio WhatsApp para consulta da população sobre assuntos relacionados.