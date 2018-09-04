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Ministério da Saúde lança serviço para combater fake news

Nesta primeira semana de funcionamento, metade das mil mensagens recebidas via WhatsApp, eram de informações falsas

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2018 às 11:53
Ao longo deste ano, a saúde, em especial, tem sido alvo de fake news. Informações sem respaldo científico disseminam supostos tratamentos milagrosos para doenças graves como câncer; afirmam que vacinas podem ser prejudiciais à saúde, gerando insegurança e possibilitando o retorno de doenças já erradicadas no país. Para combater a disseminação desenfreada de notícias falsas, o Ministério da Saúde abriu um canal pelo próprio WhatsApp para consulta da população sobre assuntos relacionados.
Em entrevista à CBN Vitória, Renato Strauss, chefe da assessoria de imprensa e informação do Ministério, explica que qualquer cidadão brasileiro poderá adicionar gratuitamente no celular o WhatsApp do Ministério da Saúde — (61) 99289-4640. Ele servirá exclusivamente para verificar com os profissionais de saúde nas áreas técnicas se um texto ou imagem que circula nas redes sociais é verdadeiro ou falso. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Strauss - 04-09-18

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