Ministério da Saúde lança serviço para combater fake news

Ao longo deste ano, a saúde, em especial, tem sido alvo de fake news. Informações sem respaldo científico disseminam supostos tratamentos milagrosos para doenças graves como câncer; afirmam que vacinas podem ser prejudiciais à saúde, gerando insegurança e possibilitando o retorno de doenças já erradicadas no país. Para combater a disseminação desenfreada de notícias falsas, o Ministério da Saúde abriu um canal pelo próprio WhatsApp para consulta da população sobre assuntos relacionados.
Em entrevista à CBN Vitória, Renato Strauss, chefe da assessoria de imprensa e informação do Ministério, explica que qualquer cidadão brasileiro poderá adicionar gratuitamente no celular o WhatsApp do Ministério da Saúde — (61) 99289-4640. Ele servirá exclusivamente para verificar com os profissionais de saúde nas áreas técnicas se um texto ou imagem que circula nas redes sociais é verdadeiro ou falso.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Strauss - 04-09-18