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Ministério da Saúde cria linha de cuidados para tratar AVC

Quem detalha o assunto é Lucas Wollmann, diretor de Programas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 13:35

Publicado em 

09 jan 2020 às 13:35
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) está em segundo lugar entre as principais causas de morte no Brasil, atrás apenas dos óbitos por doenças cardíacas isquêmicas. A maioria dos casos podem ser prevenidos. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde quer saber a opinião dos brasileiros sobre sobre a recém-criada Linha de Cuidado do Adulto com AVC.
A publicação é voltada para pacientes, profissionais de saúde e gestores do SUS (Sistema Único de Saúde) e reúne todas as informações relacionadas à doença, popularmente conhecida como derrame. É sobre esse assunto que a gente conversa com Lucas Wollmann, diretor de Programas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Lucas Wollann - 09-01-20
 
A CONSULTA:
As contribuições na consulta começaram a ser enviadas em 19 de dezembro e seguem até o dia 10 de janeiro, na sexta-feira. O Ministério informa que esta é a primeira linha de cuidado elaborada de um total de 22 previstos para serem criados nos próximos dois anos sobre as doenças mais prevalentes na população e que mais fazem vítimas fatais.
Por meio das linhas de cuidado, a ideia é orientar os cidadãos sobre os principais sintomas, quando procurar um serviço de saúde e hábitos que podem ser adotados como prevenção. 

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