Ministério da Saúde atualiza vacinação contra a Covid; entenda o que muda

Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério da Saúde atualizou a estratégia de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O informe técnico que traz as mudanças foi divulgado pela pasta nesta semana. Segundo o ministério, as novas orientações já foram enviadas para as secretarias de saúde de todos os estados. Entre as principais alterações está a entrada do imunizante no Calendário Nacional de Vacinação de rotina de gestantes e idosos. Em janeiro, o ministério já havia inserido a proteção contra o coronavírus no calendário infantil. Além disso, houve a inclusão de uma nova vacina no país, desenvolvida pelo laboratório Novavax. Em entrevista à CBN Vitória, a secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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- As gestantes devem ser imunizadas com uma dose a cada gestação. Já os idosos receberão uma dose a cada seis meses.

- A vacinação dos demais grupos especiais a partir de 5 anos de idade será realizada periodicamente em qualquer sala de vacina, sendo a cada seis meses para imunocomprometidos e a cada ano para os demais grupos: pessoas vivendo em instituições de longa permanência; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.

- A vacina da Zalika Farmacêutica, que começou a ser distribuída no Brasil pela primeira vez agora em dezembro, demonstrou segurança e alta eficácia contra casos sintomáticos de covid-19 em adultos em estudos de fase 3, além de ser um imunizante com vantagens logísticas como o alto prazo de validade e a facilidade para o transporte e armazenamento, já que pode ser conservada em temperatura entre 2°C e 8°C. Ele será utilizado no Brasil para indivíduos com 12 anos ou mais, faixa etária aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).