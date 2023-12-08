Ministério da Saúde antecipa dose extra de vacina da Covid-19

Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Ministério da Saúde divulgou esta semana uma nota técnica antecipando a vacinação para idosos e imunossuprimidos maiores de 12 anos contra a covid-19. Segundo a orientação, integrantes destes grupos que tenham recebido a vacina bivalente há mais de seis meses deverão receber a dose extra. A decisão foi tomada após a identificação de duas novas sublinhagens da doença no país.

Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, explica como será feita a vacinação no Estado. Ouça a conversa completa!

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Tomada da decisão

A decisão por antecipar a dose extra da vacina bivalente se deu após a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil: a JN.1 e a JN.3. O aumento no número de casos da doença foi registrado no Ceará, com predominância de casos da sublinhagem da variante JN.1 em Fortaleza.

Vacinação em 2024

Em outubro, o Ministério da Saúde anunciou que, a partir do ano que vem, a vacina da Covid-19 fará parte do calendário nacional de vacinação de crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, além da população de alto risco para agravamento da doença.