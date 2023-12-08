Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Imunização

Ministério da Saúde antecipa dose extra de vacina da Covid-19

Ouça detalhes na entrevista com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2023 às 10:52
Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória
Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério da Saúde divulgou esta semana uma nota técnica antecipando a vacinação para idosos e imunossuprimidos maiores de 12 anos contra a covid-19. Segundo a orientação, integrantes destes grupos que tenham recebido a vacina bivalente há mais de seis meses deverão receber a dose extra. A decisão foi tomada após a identificação de duas novas sublinhagens da doença no país.
Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, explica como será feita a vacinação no Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 08-12-23.mp3
Tomada da decisão
A decisão por antecipar a dose extra da vacina bivalente se deu após a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil: a JN.1 e a JN.3. O aumento no número de casos da doença foi registrado no Ceará, com predominância de casos da sublinhagem da variante JN.1 em Fortaleza.
Vacinação em 2024
Em outubro, o Ministério da Saúde anunciou que, a partir do ano que vem, a vacina da Covid-19 fará parte do calendário nacional de vacinação de crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, além da população de alto risco para agravamento da doença. 
[Fonte: Ministério da Saúde]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados