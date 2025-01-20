Ministério da Saúde alerta para incidência de casos de dengue no ES

O Espírito Santo está entre os seis estados com risco de aumento na incidência de casos de dengue em 2025, conforme apontam modelagens feitas pelo InfoDengue. Além do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná também serão monitorados de perto, devido a sinais de crescimento nas infecções. O alerta é do Ministério da Saúde. O principal fator que justifica o aumento previsto é a continuidade do fenômeno El Niño, que pode intensificar condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Como parte das medidas de controle, também foi lançado o Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika. O objetivo é garantir uma preparação adequada para conter o avanço das doenças, informa o Ministério. O Espírito Santo registrou 161.993 mil casos prováveis de dengue em 2024. Em 2025, já são 6.655 casos prováveis, com um óbito em investigação. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio da Cunha, fala sobre o cenário da doença. Ouça a conversa completa.