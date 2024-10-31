Ministério alerta para azeites fraudados e impróprios para consumo

Na última semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um novo alerta de risco aos consumidores sobre a comercialização de marcas de azeite de oliva desclassificadas por fraude. As fiscalizações e coletas de amostras são conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária, com análises realizadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA). Com base nos testes físico-químicos, os produtos foram desclassificados por não atenderem aos padrões de identidade e qualidade, estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/2012, sendo considerados impróprios para consumo. As análises detectaram a presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição dos azeites, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos. Os produtos também representam risco à saúde dos consumidores, dada a falta de clareza sobre a procedência desses óleos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, Hugo Caruso, detalha as fiscalizações e coletas de amostras. Ouça a conversa completa!