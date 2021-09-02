Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Votação da MP

Minirreforma trabalhista é rejeita pelo Senado

Senadores avaliaram que mudanças retiravam direitos dos trabalhadores

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 set 2021 às 11:40
Carteira de trabalho e previdência social
Carteira de trabalho e previdência social Crédito: Fernando Madeira
O Senado rejeitou o projeto que criaria novos programas trabalhistas. Por 47 votos a 27, o plenário do Senado derrubou o pacote trabalhista defendido pelo governo. As medidas já haviam sido aprovadas pela Câmara. Na prática, o Senado encerrou a discussão sobre as medidas na área trabalhista. A versão aprovada pela Câmara passou a ser conhecida como minirreforma trabalhista, pois modificava a CLT e criava três novos modelos de contratações, com menos direitos trabalhistas aos empregados. 
A Medida Provisória previa a criação do Priore, para estimular a contração de jovens entre 18 anos e 29 anos e de pessoas acima de 55 anos de idade, com menos direitos trabalhistas, como FGTS com alíquota reduzida e 13º proporcional. O texto também apresentava a criação do Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva (Requip), programa destinado a jovens entre 16 e 29 anos, que receberiam um Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) no valor de R$ 550. A proposta, no entanto, não previa contribuições previdenciárias, recolhimento de FGTS e carteira assinada. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Carlos Eduardo Amaral, avalia a atual conjuntura. 
Entrevista - Fernanda Queiroz -Carlos Eduardo Amaral - 02-09-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados