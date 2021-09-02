Minirreforma trabalhista é rejeita pelo Senado

O Senado rejeitou o projeto que criaria novos programas trabalhistas. Por 47 votos a 27, o plenário do Senado derrubou o pacote trabalhista defendido pelo governo. As medidas já haviam sido aprovadas pela Câmara. Na prática, o Senado encerrou a discussão sobre as medidas na área trabalhista. A versão aprovada pela Câmara passou a ser conhecida como minirreforma trabalhista, pois modificava a CLT e criava três novos modelos de contratações, com menos direitos trabalhistas aos empregados.

A Medida Provisória previa a criação do Priore, para estimular a contração de jovens entre 18 anos e 29 anos e de pessoas acima de 55 anos de idade, com menos direitos trabalhistas, como FGTS com alíquota reduzida e 13º proporcional. O texto também apresentava a criação do Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva (Requip), programa destinado a jovens entre 16 e 29 anos, que receberiam um Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) no valor de R$ 550. A proposta, no entanto, não previa contribuições previdenciárias, recolhimento de FGTS e carteira assinada. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Carlos Eduardo Amaral, avalia a atual conjuntura.