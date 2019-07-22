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Minha prancha foi aniquilada, diz surfista atingido por onda gigante

Surfista fala da experiência em onda gigante na Praia da Costa, Vila Velha

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 19:54

Publicado em 

22 jul 2019 às 19:54
Onda de quase 8 metro derruba surfista e parte prancha ao meio na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Straya Filmes
A ressaca do mar no Espírito Santo chamou atenção neste final de semana. Neste domingo (21), o surfista Lucas Medeiros flagrou ondas de cerca de oito metros nas proximidades da Praia da Costa, em Vila Velha. Ele estava acompanhado de um equipe, que o socorreu depois de cair de uma onda assustadora, que até quebrou a prancha dele.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Lucas, que é surfista profissional de ondas grande há três anos, contou que se assustou com o tamanho das ondas na região chamada de Lage da Avalanche - próxima da orla de Vila Velha. "Foi o maior caldo da minha vida. Fiquei muito ansioso ao ver aquela onda. Já minha prancha foi aniquilada", conta em tom bem-humorado. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Lucas Medeiros - 22-07-19.mp3
 
 
 
EXPLICAÇÃO DA MARINHA PARA A RESSACA NO ESPÍRITO SANTO:
As frentes frias são um fenômeno comum, principalmente no inverno, época do ano em que o número de ocorrências é maior e podem ser observados os sistemas mais intensos. Desde a última terça-feira (16/07), a passagem de uma frente fria que se formou sobre o sul do Uruguai e avançou sobre a região Sudeste do Brasil, chegando até o sul da região Nordeste, provocou ventos fortes e mar agitado em toda a costa brasileira. Após a passagem dessa frente, a região passou a ser influenciada pela atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal que manteve os ventos fortes em alto-mar, persistindo com a agitação marítima provocada pela frente fria e, consequentemente, direcionando ondas altas em direção à costa.
Durante a ocorrência de ressacas, não é raro observar ondas com altura máxima que ultrapasse o limite previsto, podendo, em alguns casos, atingir até o dobro desse limite, uma vez que nem todas as ondas possuem a mesma altura. Esta variação se dá por fatores como persistência dos ventos, orientação da praia, características do fundo, entre outros. A ressaca que estamos monitorando está mais persistente devido ao sistema de alta pressão que está atuando por vários dias.
A medição de altura de ondas pode ser feita por meio de boias, sensores a bordo de satélite, observações feitas a bordo de navios e estimativas visuais. Foram observadas ondas entre 2,5 e 3,0 metros junto à costa do estado do Espírito Santo e ondas de até 4,5 metros em alto-mar.
O Serviço Meteorológico Marinho (SMM), sob a responsabilidade do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu no dia 16/07 aviso de mau tempo de ressaca, com previsão de ondas de 2,5 a 3,0 metros na costa do Espírito Santo a partir da noite do dia 17/07. Essa condição foi monitorada e constantemente atualizada e o aviso ainda está em vigor, com validade até o dia 23/07 pela manhã. A partir desse período, está prevista uma diminuição gradual das ondas na costa.

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