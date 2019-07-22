Minha prancha foi aniquilada, diz surfista atingido por onda gigante

Onda de quase 8 metro derruba surfista e parte prancha ao meio na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Straya Filmes

A ressaca do mar no Espírito Santo chamou atenção neste final de semana. Neste domingo (21), o surfista Lucas Medeiros flagrou ondas de cerca de oito metros nas proximidades da Praia da Costa , em Vila Velha. Ele estava acompanhado de um equipe, que o socorreu depois de cair de uma onda assustadora, que até quebrou a prancha dele.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Lucas, que é surfista profissional de ondas grande há três anos, contou que se assustou com o tamanho das ondas na região chamada de Lage da Avalanche - próxima da orla de Vila Velha. "Foi o maior caldo da minha vida. Fiquei muito ansioso ao ver aquela onda. Já minha prancha foi aniquilada", conta em tom bem-humorado. Ouça a entrevista completa:

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EXPLICAÇÃO DA MARINHA PARA A RESSACA NO ESPÍRITO SANTO:

As frentes frias são um fenômeno comum, principalmente no inverno, época do ano em que o número de ocorrências é maior e podem ser observados os sistemas mais intensos. Desde a última terça-feira (16/07), a passagem de uma frente fria que se formou sobre o sul do Uruguai e avançou sobre a região Sudeste do Brasil, chegando até o sul da região Nordeste, provocou ventos fortes e mar agitado em toda a costa brasileira. Após a passagem dessa frente, a região passou a ser influenciada pela atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal que manteve os ventos fortes em alto-mar, persistindo com a agitação marítima provocada pela frente fria e, consequentemente, direcionando ondas altas em direção à costa.

Durante a ocorrência de ressacas, não é raro observar ondas com altura máxima que ultrapasse o limite previsto, podendo, em alguns casos, atingir até o dobro desse limite, uma vez que nem todas as ondas possuem a mesma altura. Esta variação se dá por fatores como persistência dos ventos, orientação da praia, características do fundo, entre outros. A ressaca que estamos monitorando está mais persistente devido ao sistema de alta pressão que está atuando por vários dias.

A medição de altura de ondas pode ser feita por meio de boias, sensores a bordo de satélite, observações feitas a bordo de navios e estimativas visuais. Foram observadas ondas entre 2,5 e 3,0 metros junto à costa do estado do Espírito Santo e ondas de até 4,5 metros em alto-mar.