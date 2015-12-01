Minha missão é passar um estilo de música para as pessoas, diz Derico

Filho de pianistas, o saxofonista do Programa do Jô, da TV Globo, João Frederico Sciotti, o Derico, começou cedo na música. O primeiro instrumento com que teve contato foi a flauta e desde então não parou mais. Em passagem pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (30), ele conversou com o CBN Cotidiano e falou um pouco sobre sua percepção do cenário musical atual e também sobre projetos futuros. "A música instrumental é universal. O Brasil tem muito mais músicos do que cantores, mas eles precisam ter espaço", disse.