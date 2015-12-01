Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Minha missão é passar um estilo de música para as pessoas, diz Derico
MÚSICA BRASILEIRA

Minha missão é passar um estilo de música para as pessoas, diz Derico

Em passagem pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (30), ele conversou com o CBN Cotidiano e falou um pouco sobre sua percepção do cenário atual da música

Publicado em 30 de Novembro de 2015 às 22:26

Publicado em 

30 nov 2015 às 22:26
Filho de pianistas, o saxofonista do Programa do Jô, da TV Globo, João Frederico Sciotti, o Derico, começou cedo na música. O primeiro instrumento com que teve contato foi a flauta e desde então não parou mais. Em passagem pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (30), ele conversou com o CBN Cotidiano e falou um pouco sobre sua percepção do cenário musical atual e também sobre projetos futuros. "A música instrumental é universal. O Brasil tem muito mais músicos do que cantores, mas eles precisam ter espaço", disse.
Questionado sobre seu time do coração, o Corinthians, Derico comemora o título do Campeonato Brasileiro e fala até na disputa do Mundial de Clubes. Ouça essa conversa descontraída na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Derico - 30-11-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados