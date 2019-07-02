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TALK SHOW CBN

"Minha Guerra Contra o Medo": lançamento nacional começa por Vitória

Ouça a entrevista do autor do livro Lourival Sant' Anna

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2019 às 11:57
Coberturas de guerra, superação do medo e conflitos em todo o mundo. Nesta quinta-feira, dia 04 de julho, o jornalista e comentarista da Rádio CBN, Lourival Sant’Anna, estará em Vitória para participar de mais uma edição da série "Talk Show CBN" e debater com os ouvintes o seu trabalho, além de lançar a sua mais nova produção “Minha Guerra contra o Medo”. Os capixabas serão os primeiros a participarem do lançamento nacional do livro. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (02), Lourival Sant'Anna antecipa algumas dicas do debate sobre como vencer o medo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lourival SantAnna - 02-07-19
No livro, Lourival Sant'Anna detalha passos para vencer o medo. O Talk Show acontece, a partir das 9h, no dia 04 de julho, no Auditório da Rede Gazeta. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo cbnvitoria.com.br/talkshow.

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