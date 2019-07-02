"Minha Guerra Contra o Medo": lançamento nacional começa por Vitória

Coberturas de guerra, superação do medo e conflitos em todo o mundo. Nesta quinta-feira, dia 04 de julho, o jornalista e comentarista da Rádio CBN, Lourival Sant’Anna, estará em Vitória para participar de mais uma edição da série "Talk Show CBN" e debater com os ouvintes o seu trabalho, além de lançar a sua mais nova produção “Minha Guerra contra o Medo”. Os capixabas serão os primeiros a participarem do lançamento nacional do livro. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (02), Lourival Sant'Anna antecipa algumas dicas do debate sobre como vencer o medo.