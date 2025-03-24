Mimoso do Sul: um ano da tragédia que mudou a vida da cidade

Mimoso Sul: um ano da maior tragédia que destruiu a cidade no Sul do Espírito Santo. Em março de 2024, a chuva que atingiu a região deixou 18 mortos e um rastro de destruição. Entre a noite do dia 22 e a madrugada do dia 23 de março, a chuva em Mimoso do Sul ultrapassou os 600 milímetros, de acordo com medições em pluviômetros manuais, o que fez com que o Rio Muqui do Sul subisse mais de nove metros. A tragédia em números: mais de 600 milímetros (mm) de chuva em 24h; nível do Rio Muqui do Sul ultrapassou os 9 metros; 18 mortos; 10 mil pessoas tiveram que deixar a suas casas; 2.996 casas atingidas na sede do município; escolas, estabelecimentos de saúde, comércios e igrejas afetadas e destruídas. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Benício Ferrari, assessor especial do comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), fala sobre o retrato da tragédia à época e o que mudou de lá para cá. Quem também participa é o prefeito da cidade, Peter Costa.