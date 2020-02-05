Militares da reserva darão aulas em escola cívico-militar de Viana

O município de Viana deverá iniciar no próximo dia 17 a seleção dos alunos que irão integrar a primeira escola cívico-militar da cidade. Com capacidade para 400 alunos, que serão matriculados em dois turnos: matutino e vespertino, a nova unidade irá abrigar alunos do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano. A previsão é de que as aulas comecem no final do mês de março.
Em entrevista nesta quarta-feira (05) à rádio CBN Vitória, a secretária de Educação de Viana, Luzian Belisario, explicou que o município está trabalhando na formação do seu próprio Manual de Escola Cívico-Militar, já que a unidade não está ligada ao governo federal. No entanto, Luzian Belisário destaca que professores regulares e policiais militares da reserva irão compor o corpo docente. O uniforme também é inspirado nas cores da Polícia Militar, cinza e azul. Os detalhes sobre o funcionamento você confere nesta entrevista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luzian Belisario - 05-02-20