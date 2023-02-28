Militar dos Bombeiros do ES que foi à Turquia conta como foi o trabalho de resgate

Bombeiros do ES que foram para Turquia Crédito: Divulgação Sesp

Os bombeiros capixabas que participaram da missão humanitária brasileira na Turquia retornaram ao Espírito Santo no último sábado (25). Ao todo, foram 18 dias de missão e eles participaram de 46 operações de busca e resgate de vítimas dos terremotos ocorridos na Turquia no último dia 6. Os seis capixabas integraram uma equipe formada por 40 pessoas, entre civis e militares, enviadas pelo governo brasileiro à Turquia e se juntaram a pessoas de outras 88 nacionalidades enviadas para auxiliar os socorristas turcos nas buscas por vítimas e sobreviventes do terremoto. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Major Fábio Silva Ferreira, comandante da equipe capixaba na Turquia, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Cinco cães de busca e resgate também participaram da missão, incluindo a cadela Case, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Nos 18 dias em que a missão humanitária brasileira atuou na Turquia, 12 vítimas fatais do terremoto foram encontradas, em 46 operações de busca e salvamento realizadas. Os bombeiros capixabas participaram ativamente de várias operações e auxiliaram no resgate de cinco vítimas fatais e de um gato que sobreviveu à tragédia e foi encontrado em meio aos escombros. Eles também ajudaram a encontrar o corpo de um dos integrantes da equipe de resgate turca Akut, que foi localizado pela equipe capixaba e militares de São Paulo.