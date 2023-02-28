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Terremoto

Militar dos Bombeiros do ES que foi à Turquia conta como foi o trabalho de resgate

Ouça entrevista com o comandante da equipe capixaba, Major Fabio Silva Ferreira

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2023 às 10:46
Bombeiros do ES que foram para Turquia
Bombeiros do ES que foram para Turquia Crédito: Divulgação Sesp
Os bombeiros capixabas que participaram da missão humanitária brasileira na Turquia retornaram ao Espírito Santo no último sábado (25). Ao todo, foram 18 dias de missão e eles participaram de 46 operações de busca e resgate de vítimas dos terremotos ocorridos na Turquia no último dia 6. Os seis capixabas integraram uma equipe formada por 40 pessoas, entre civis e militares, enviadas pelo governo brasileiro à Turquia e se juntaram a pessoas de outras 88 nacionalidades enviadas para auxiliar os socorristas turcos nas buscas por vítimas e sobreviventes do terremoto. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Major Fábio Silva Ferreira, comandante da equipe capixaba na Turquia, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Major Fábio - 28-02-23.mp3
Cinco cães de busca e resgate também participaram da missão, incluindo a cadela Case, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Nos 18 dias em que a missão humanitária brasileira atuou na Turquia, 12 vítimas fatais do terremoto foram encontradas, em 46 operações de busca e salvamento realizadas. Os bombeiros capixabas participaram ativamente de várias operações e auxiliaram no resgate de cinco vítimas fatais e de um gato que sobreviveu à tragédia e foi encontrado em meio aos escombros. Eles também ajudaram a encontrar o corpo de um dos integrantes da equipe de resgate turca Akut, que foi localizado pela equipe capixaba e militares de São Paulo.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a cadela Case foi essencial na operação, indicando os pontos onde as vítimas foram encontradas, além de fazer indicações de locais onde equipes de outros países atuaram. Os bombeiros capixabas chegaram à Turquia no dia 9 de fevereiro, três dias após o terremoto de magnitude 7,8 atingir a fronteira entre a Turquia e a Síria. O número de mortos passou da marca de 50 mil pessoas na sexta-feira (24).

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