Milho distribuído será proporcional ao número de animais, diz Conab

Os efeitos da paralisação dos caminhoneiros continuam a serem levantados em diversos setores da economia. Chama atenção a falta que ração para o setor de aves e suínos no Espírito Santo. Para contornar o desabastecimento na alimentação dos animais, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Espírito Santo direcionou os estoques em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Vitória para os produtores da região Serrana, principalmente Santa Maria de Jetibá. Essa decisão, baseada em medida provisória publicada pelo Governo Federal, vai liberar 6 mil toneladas de milho. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o superintendente da Conab no Estado, Brício Alves Santos Júnior, informou que a distribuição vai seguir a quantidade proporcional ao número de animais de cada produtor, que devem fazer cadastramento na Companhia e informar essa quantidade. A validade da medida provisória é de um mês e poderá ser aplicada mesmo com a reposição dos estoques. Ouça: