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ENTREVISTAS

Milho distribuído será proporcional ao número de animais, diz Conab

A explicação é do Superintendente da Conab no Espírito Santo, Brício Alves Santos Júnior.

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 17:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 mai 2018 às 17:18
Os efeitos da paralisação dos caminhoneiros continuam a serem levantados em diversos setores da economia. Chama atenção a falta que ração para o setor de aves e suínos no Espírito Santo. Para contornar o desabastecimento na alimentação dos animais, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Espírito Santo direcionou os estoques em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Vitória para os produtores da região Serrana, principalmente Santa Maria de Jetibá. Essa decisão, baseada em medida provisória publicada pelo Governo Federal, vai liberar 6 mil toneladas de milho. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o superintendente da Conab no Estado, Brício Alves Santos Júnior, informou que a distribuição vai seguir a quantidade proporcional ao número de animais de cada produtor, que devem fazer cadastramento na Companhia e informar essa quantidade. A validade da medida provisória é de um mês e poderá ser aplicada mesmo com a reposição dos estoques. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Bricio Alves - 30-05-18.mp3

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