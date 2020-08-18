Microbiologista aponta hábitos que podem voltar somente após vacina

Quando poderemos nos abraçar novamente? E dar as mãos? Essas são perguntas recorrentes em meio à propagação do novo coronavírus. Mas será que esses costumes poderão ser retomados com o passar da pandemia ou serão coisas do passado? Para o professor de microbiologista e mestre em Saneamento Ambiental, Marcus Covre, o normal e não o "novo normal" só será possível após a eficácia de uma vacina e imunização em massa. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (18), Covre explica que práticas tão comuns do cotidiano são fontes de transmissão de doenças infecciosas, e neste momento, é necessário todo um processo de conscientização para reestruturar os hábitos.