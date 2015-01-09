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ENTREVISTAS

Micro-ônibus com câmeras monitoram áreas para combater tráfico em Vitória

O objetivo é identificar e prevenir o surgimentos de cracolândias

Publicado em 09 de Janeiro de 2015 às 20:47

Publicado em 

09 jan 2015 às 20:47
Dois micro-ônibus equipados com uma central que recebe a imagens de 40 câmeras de videomonitoramento estão em funcionamento na região da Rodoviária de Vitória e na Praça Pio XII, no Centro. O trabalho conta ainda com o apoio de 10 policiais militares em cada micro-ônibus. O objetivo é identificar e prevenir o surgimentos de cracolândias nestas duas regiões e combater o consumo e o tráfico de entorpecentes.De acordo com o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, Alexandre Ramalho, a unidade móvel localizada na Praça Pio XII monitora a região do Parque Moscoso, Vila Rubim e Centro, totalizando 19 câmeras, mais a câmera que fica localizada em cima do veículo. O micro-ônibus da Rodoviárias monitora, através de 20 câmeras de videomonitoramento, os bairros Mário Cipreste, Ilha do Príncipe, Caratoíra e Morro do Quadro. Ouça a entrevista ao programa CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Tenente Alexandre Ramalho - 09-01-15

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