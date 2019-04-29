Micro-ondas e congelamento: vantagens e desvantagens para a comida

Nos últimos anos o emprego das técnicas de congelamento e uso de micro-ondas para facilitar o trabalho na cozinha vêm se tornando cada vez mais frequentes para quem quer alimentar seu filho com uma alimentação equilibrada e preferencialmente caseira. Assim, o congelamento e uso de micro-ondas se tornam uma maneira de evitar idas frequentes às compras, bem como a rotina maçante da cozinha após uma jornada de trabalho exaustiva. Mas será, afinal, que essas estratégias não comprometem a propriedade das vitaminas?

Pensando nisso, o Departamento Científico de Nutrologia Pediátrica da SBP divulgou o documento científico “Micro-ondas e congelamento: existem desvantagens para as vitaminas e minerais?”. O texto orienta os pediatras no aconselhamento dos pais que buscam um norte sobre os perigos do uso desses aparelhos e técnicas no manuseio das refeições de seus filhos.

Segundo o documento, a prática repetida de congelamento e descongelamento de alimentos é contraindicada por favorecer acentuadamente o desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes. Como se sabe, os tecidos do alimento descongelado já não são mais vivos e, destituídos de defesa, tornam-se alvos fáceis para os ataques de agentes patogênicos, sendo a decomposição orgânica muito mais rápida.

Confira na entrevista com a coautora do Guia Prático sobre Micro-ondas e Congelamento, do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Dra. Georgia Fernandes.