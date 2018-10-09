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Micaela Goés fala sobre as melhores formas de organização

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 19:12

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 out 2018 às 19:12
Já dizem que organizar a casa é um verdadeiro trunfo para quem deseja organizar a própria vida. E, no seu caso, como está a sua rotina de organização? A personal organizer Micaela Góes, é especialista na hora de trazer dicas e truques de organização. Micaela é conhecida por trazer suas experiências no “Santa Ajuda”, do GNT. Micaela vem a Vitória, no próximo dia 16, às 8h30, para participar da última palestra do ciclo “Encontros do Saber”, da Rede Gazeta, deste ano. Mas nesta terça-feira (09) ela já adianta detalhes da sua palestra em entrevista ao CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Mikaela Gomes - 09-10-18.mp3

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