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ENTREVISTA

Meus filhos não saem do celular, o que devo fazer?

O desafio é como administrar essas novas tecnologias e fazer com que os filhos também vivam o mundo real

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 09:22

Publicado em 

24 ago 2019 às 09:22
A nova rotina digital, repleta de smartphones e referências digitais variadas, tem feito com que muitas crianças, desde cedo, estejam conectadas ao ambiente virtual. E para os pais, é claro, o desafio é como administrar essas novas tecnologias e fazer com que os filhos também vivam o mundo real, para além das telas espelhadas. Débora Monteiro Coelho, Psicologa e Psicoterapeuta fala sobre o assunto. Em destaque, vamos responder: afinal, se meu filho não sai do celular o que devo fazer?
A especialista pondera, por exemplo, que já não há como impedir com que as crianças estejam nesse ambiente virtual, mas explicar o funcionamento das redes, conversar e estabelecer limites são fundamentais nessa relação. Além disso, levar as crianças para atividades ao ar livre, como pedalar, passear e caminhar, também é fundamental. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Débora Monteiro Coelho - 24-08-19
 

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