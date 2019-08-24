Meus filhos não saem do celular, o que devo fazer?

A nova rotina digital, repleta de smartphones e referências digitais variadas, tem feito com que muitas crianças, desde cedo, estejam conectadas ao ambiente virtual. E para os pais, é claro, o desafio é como administrar essas novas tecnologias e fazer com que os filhos também vivam o mundo real, para além das telas espelhadas. Débora Monteiro Coelho, Psicologa e Psicoterapeuta fala sobre o assunto. Em destaque, vamos responder: afinal, se meu filho não sai do celular o que devo fazer?