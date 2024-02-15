"Meu objetivo era passar 6 meses", conta capixaba que vive em Toronto

Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", Lucas Sudário conta a sua história. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, Lucas morou em Vitória por 4 anos, quando trabalhou como propagandista médico. Logo após a pandemia, decidiu deixar os amigos, família e trabalho para experimentar a vida no Canadá. Em conversa com Mário Bonella, Lucas conta o que o fez sair do país. "Meu objetivo era passar 6 meses mas já estão se tornando quase dois anos (risos)", compartilhou. Ouça a conversa completa!