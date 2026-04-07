'Meu objetivo é resgatar esta unidade', diz novo delegado-geral da Polícia Civil sobre a Narcóticos

O governador Ricardo Ferraço anunciou o nome de Jordano Bruno Gasperazzo Leite como novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo. A definição ocorreu após reunião no Palácio Anchieta, em Vitória. O delegado assume o cargo em substituição ao delegado José Darcy Arruda, que liderou a instituição nos últimos anos. Segundo o governo do estado, a escolha reforça a proposta de modernização e aumento da eficiência na segurança pública. O novo delegado-geral ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Inteligência, área em que ganhou destaque pela atuação estratégica e pelo uso de tecnologia nas investigações. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha a linha de prioridade para o trabalho à frente da instituição. Ouça a conversa completa! Uma das medidas anunciadas nesta terça-feira (07), em entrevista à CBN Vitória, é sobre a delegacia de Narcóticos, que passa por uma investigação do Ministério Público Estadual e com a prisão de policiais envolvidos num esquema de desvio de drogas. 'Meu objetivo é resgatar esta unidade', diz Jordano Bruno, que já, inclusive, atuou no início da carreira policial nesta unidade.