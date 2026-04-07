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Segurança

'Meu objetivo é resgatar esta unidade', diz novo delegado-geral da Polícia Civil sobre a Narcóticos

Ouça entrevista com o delegado Jordano Bruno Gasperazzo Leite

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 abr 2026 às 11:32
Governador Ricardo Ferraço e o novo delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Jordano Bruno Gasperazzo Leite
Governador Ricardo Ferraço e o novo delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Jordano Bruno Gasperazzo Leite Crédito: Reprodução | Redes sociais
O governador Ricardo Ferraço anunciou o nome de Jordano Bruno Gasperazzo Leite como novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo. A definição ocorreu após reunião no Palácio Anchieta, em Vitória. O delegado assume o cargo em substituição ao delegado José Darcy Arruda, que liderou a instituição nos últimos anos. Segundo o governo do estado, a escolha reforça a proposta de modernização e aumento da eficiência na segurança pública. O novo delegado-geral ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Inteligência, área em que ganhou destaque pela atuação estratégica e pelo uso de tecnologia nas investigações. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha a linha de prioridade para o trabalho à frente da instituição. Ouça a conversa completa! Uma das medidas anunciadas nesta terça-feira (07), em entrevista à CBN Vitória, é sobre a delegacia de Narcóticos, que passa por uma investigação do Ministério Público Estadual e com a prisão de policiais envolvidos num esquema de desvio de drogas. 'Meu objetivo é resgatar esta unidade', diz Jordano Bruno, que já, inclusive, atuou no início da carreira policial nesta unidade. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jordano Gasperazzo- 07-04-26.mp3

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