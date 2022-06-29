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Roda de Boteco

'Meu estudo foi bar': a trajetória do Nininho, há 31 anos apaixonado por bares

O entrevistado é o Nininho, responsável pelo bar do Nininho e Vanessa, em Bento Ferreira, em Vitória

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 18:03

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

29 jun 2022 às 18:03
"Boi lascado", do Nininho e Vanessa - Rei do Petisco Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN Cotidiano, na série de entrevistas com os proprietários de bares e restaurantes que disputam o Roda de Boteco 2022, o entrevistado é Nininho, responsável pelo tradicional bar "Nininho e Vanessa", em Bento Ferreira, Vitória. O nome do prato em destaque neste ano é o "Boi Lascado", que leva carne de sol, lascas de fraldinha na manteiga acebolada, servida com creme de aipim e geleia de pimenta. Nininho recorda que, mais recentemente, no auge da pandemia, chegou a ficar dez meses "sem vender um real". Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Roda de Boteco - 29-06-22

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