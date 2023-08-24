40°: meteorologista explica onda de calor no ES

"Perigo potencial". Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz o alerta para a onda de calor que atinge 20 estados brasileiros, mesmo em pleno inverno. E a previsão de que a onda de calor que se formou no país atingiria também o Espírito Santo se concretizou com a emissão do alerta amarelo, de perigo potencial, para cidades capixabas localizadas na divisa com o Rio de Janeiro, válido até as 18h de sexta-feira (25). Outras localidades receberam ainda um aviso de baixa umidade que vale até as 23h do mesmo dia. Entre as cidades com risco de onda de calor estão, por exemplo, Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui e São José do Calçado. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, fala sobre o assunto.