Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

E nem chegou o verão

40°: meteorologista explica onda de calor no ES

Ouça entrevista com o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 ago 2023 às 11:15
Temperatura, sensação térmica, calor
Temperatura, sensação térmica, calor Crédito: Pixabay-geralt
"Perigo potencial". Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz o alerta para a onda de calor que atinge 20 estados brasileiros, mesmo em pleno inverno. E a previsão de que a onda de calor que se formou no país atingiria também o Espírito Santo se concretizou com a emissão do alerta amarelo, de perigo potencial, para cidades capixabas localizadas na divisa com o Rio de Janeiro, válido até as 18h de sexta-feira (25). Outras localidades receberam ainda um aviso de baixa umidade que vale até as 23h do mesmo dia. Entre as cidades com risco de onda de calor estão, por exemplo, Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui e São José do Calçado. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, fala sobre o assunto. 
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Claudemir de Azevedo 24-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados