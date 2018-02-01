Meteorologista do Inpe fala sobre a previsão do tempo para o ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu na última quarta-feira (31) um alerta vermelho para grandes acumulados de chuva para todo o Espírito Santo nas próximas 24 horas. No nível de aviso mais recente, o Instituto aponta que o Estado está em observação devido a tendência de evolução do nível do aviso meteorológico dentro das próximas horas. O meteorologista Diego Arsego, do Centro de Previsão e Estudos Climáticos do Inpe (CPTEC), detalha esse cenário. Confira!