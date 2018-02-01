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Meteorologista do Inpe fala sobre a previsão do tempo para o ES

No nível de aviso mais recente, o Instituto aponta que o Estado está em observação

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 19:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 fev 2018 às 19:09
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu na última quarta-feira (31) um alerta vermelho para grandes acumulados de chuva para todo o Espírito Santo nas próximas 24 horas. No nível de aviso mais recente, o Instituto aponta que o Estado está em observação devido a tendência de evolução do nível do aviso meteorológico dentro das próximas horas. O meteorologista Diego Arsego, do Centro de Previsão e Estudos Climáticos do Inpe (CPTEC), detalha esse cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Diogo Arseno - 01-02-18.mp3

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