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Transplante capilar

Metade dos homens vão desenvolver algum grau de calvície até os 50, afirma especialista

O entrevistado é o cirurgião plástico Felipe Pittella

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:27

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:27
Transplante capilar
Transplante capilar Crédito: Getty Images
Metade dos homens vai desenvolver algum grau de calvície até os cinquenta anos. E para tratar a perda de cabelos, é cada vez mais comum a procura por implante capilar. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o cirurgião plástico Felipe Pittella, especialista em Transplante Capilar, explicou que a técnica, para que o resultado fique mais natural, consiste em transplantar fio por fio. A cirurgia pode demorar dois dias e o preço varia conforme a quantidade de fios transplantados. Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Felipe Pittella - 08/02/2022

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