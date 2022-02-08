Metade dos homens vão desenvolver algum grau de calvície até os 50, afirma especialista

Metade dos homens vai desenvolver algum grau de calvície até os cinquenta anos. E para tratar a perda de cabelos, é cada vez mais comum a procura por implante capilar. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o cirurgião plástico Felipe Pittella, especialista em Transplante Capilar, explicou que a técnica, para que o resultado fique mais natural, consiste em transplantar fio por fio. A cirurgia pode demorar dois dias e o preço varia conforme a quantidade de fios transplantados. Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Felipe Pittella - 08/02/2022