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ENTREVISTA

Metade das crianças do país vive em famílias com renda per capita menor que R$ 390

Há 2,6 milhões de jovens entre 5 e 17 anos trabalhando no país. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Heloisa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq, explica como isso mostra a desigualdade nacional

Publicado em 22 de Março de 2017 às 20:21

Publicado em 

22 mar 2017 às 20:21
Mais da metade das crianças brasileiras de até 14 anos faz parte de famílias que vivem com renda domiciliar per capita igual a ou menor que R$ 390 e se enquadram em situações de pobreza e extrema pobreza. Uma parcela significativa dessas crianças mora em domicílios sem coleta de esgoto, ou nasceram em cidades que não têm centros culturais, como acontece em sete a cada dez municípios do Centro-Oeste. Os dados fazem parte da quarta edição do “Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil”, lançado pela Fundação Abrinq.
Há, ainda, 2,6 milhões de jovens entre 5 e 17 anos trabalhando no país. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Heloisa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq, explica como isso mostra a desigualdade nacional. "As vulnerabilidades estão interligadas e presentes em todas as regiões. Vivemos em um país extremamente desigual e, mesmo dentro de áreas com a economia bem desenvolvida, há desigualdades internas muito grandes". Ouça a convesa completa e entenda como uma infância sem acesso a Educação resulta em uma pobreza futura:
Entrevista - Fabio Botacin - Heloisa - 22-03-17.mp3

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