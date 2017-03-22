Metade das crianças do país vive em famílias com renda per capita menor que R$ 390

Mais da metade das crianças brasileiras de até 14 anos faz parte de famílias que vivem com renda domiciliar per capita igual a ou menor que R$ 390 e se enquadram em situações de pobreza e extrema pobreza. Uma parcela significativa dessas crianças mora em domicílios sem coleta de esgoto, ou nasceram em cidades que não têm centros culturais, como acontece em sete a cada dez municípios do Centro-Oeste. Os dados fazem parte da quarta edição do “Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil”, lançado pela Fundação Abrinq.