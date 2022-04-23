Metade da população mundial sofre de dor de cabeça, diz estudo

Você é aquela pessoa que sempre sente "dor de cabeça"? Um grupo de cientistas da Noruega revisou os números sobre ocorrência de enxaqueca na população global e concluiu que 52% das pessoas no planeta relatam ter dor de cabeça ao menos uma vez por ano. A porcentagem é significativamente maior do que os 35% estimados pela iniciativa "Global Burden of Disease" (GBD), que mapeia o impacto internacional de diferentes doenças e serve de referência para a Organização Mundial da Saúde (OMS). O neurologista Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo e pela Universidade do Alabama (EUA), analisa o estudo em entrevista à CBN Vitória. Ouça!