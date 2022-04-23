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Enxaqueca

Metade da população mundial sofre de dor de cabeça, diz estudo

Um grupo de cientistas da Noruega revisou os números sobre ocorrência de enxaqueca na população global; entenda

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 abr 2022 às 10:34
Dor de cabeça
Dor de cabeça Crédito: Freepik
Você é aquela pessoa que sempre sente "dor de cabeça"? Um grupo de cientistas da Noruega revisou os números sobre ocorrência de enxaqueca na população global e concluiu que 52% das pessoas no planeta relatam ter dor de cabeça ao menos uma vez por ano. A porcentagem é significativamente maior do que os 35% estimados pela iniciativa "Global Burden of Disease" (GBD), que mapeia o impacto internacional de diferentes doenças e serve de referência para a Organização Mundial da Saúde (OMS). O neurologista Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo e pela Universidade do Alabama (EUA), analisa o estudo em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renan Domingues - 23-04-22

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