Mestre Álvaro: os cuidados e orientações ao fazer trilhas

Equipe do Notaer resgatou três pessoas que estavam presas no Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Notaer/Divulgação

No último fim de semana, mais um grupo precisou ser resgatado após se perder durante uma trilha no Mestre Álvaro, na Serra. Além das buscas por terra, o Corpo de Bombeiros contou com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer). O Mestre Álvaro possui várias trilhas para quem gosta de esportes e turismo de aventura: Norte, Três Marias, Pitanga, Furnas e Trilha das Águas. No entanto, é preciso ter informação e preparo para caminhadas na região. O Mestre Álvaro é um monumento natural de destaque na Serra e possui 833 metros de altura, com vegetação e fauna da Mata Atlântica. O local foi transformado em Unidade de Conservação, sendo denominado Área de Proteção Ambiental (APA) em 1991. Em entrevista à CBN Vitória, Danielle Aquino, chefe da Divisão de Administração de Unidades de Conservação da Secretaria de Meio Ambiente da Serra, informou que a prefeitura vai instalar placas nas trilhas para orientar melhor os visitantes.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Danielle Aquino - 30-03-22

O chefe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), Sérgio Anechini, reforça que aumentou muito nos últimos meses, o número de resgates no Mestre Álvaro. Segundo ele, são pessoas que não conhecem a região, nem os riscos das trilhas. Em muitos casos o resgate é complexo e de risco, como explica em entrevista nesta quarta-feira (30) ao programa CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Sérgio Anechini - 30-03-22

ORIENTAÇÕES PARA VISITAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO:

- Pesquise antes sobre a trilha que deseja fazer. Se for sua primeira vez, peça informações do grau de dificuldade, duração e rota. Se não se sentir seguro, contrate um guia

- Leve somente o necessário na sua mochila (garrafinha de água, lanche, kit de primeiros socorros e lanterna são básicos);

- O calçado adequado faz toda a diferença. O ideal é tipo bota ou tênis com solado emborrachado antiderrapante;

- Use roupas leves;

- Leve repelente e protetor solar;

- Prefira lanches leves para repor as energias. Barrinha de cereal, sanduíches, biscoitos salgados, frutas e chocolate são boas opções;

- Não consuma bebida alcoólica;

- Não afugente a fauna silvestre. Mantenha o silêncio ao percorrer a trilha;

- Cuidado com o fogo. Evite cigarros. Fogueiras e velas são proibidos;

- Atenção ao pisar e apoiar as mãos. As trilhas do Mestre Álvaro têm incidência de animais peçonhentos;

- Mantenha as árvores no seu estado natural. Riscar letras nos troncos e arrancar galhos de árvores é vandalismo;

- Deixe o ambiente como você o encontrou. Faça sua parte, recolha seu lixo.