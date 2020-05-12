Mesmo sem poder funcionar, academias do ES fazem plano sobre retomada

O presidente Jair Bolsonaro incluiu nesta segunda-feira (11) as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de "serviços essenciais". Isso significa que, no entendimento do governo federal, esses estabelecimentos podem funcionar mesmo durante a pandemia do coronavírus. Ainda que o presidente estabeleça quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer políticas de saúde – inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais.

No Espírito Santo, salões e barbearias - classificados como serviços, estão em funcionamento - já as academias continuam fechadas. Não há data para abrir. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages), Carlos Andrião, explica que o setor se organiza para, quando houver a possibilidade de retorno, quais as medidas deverão ser seguidas.

Andrião explica que as academias estão fechadas desde o dia 19 de março e, caso prossigam para um terceiro mês de fechamento, as perdas serão ainda maiores do que as registradas até agora. Para o presidente da Acages, o decreto federal contribui no diálogo que as academias poderão estabelecer com os estados e destacou que a associação apresentou um plano de reabertura à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

"Está tudo sendo construído. Vai ter uso de máscara para alunos e profissionais, assim como álcool em gel e as medidas de higienização". E destaca que "a primeira atividade a voltar será a musculação e os aparelhos ficarão distantes entre eles, além disso, academias terão aplicativos para mostrar ao aluno a lotação daquele horário para que ele não procure a unidade no horário de maior demanda".

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