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como será a volta?

Mesmo sem poder funcionar, academias do ES fazem plano sobre retomada

Mesmo com decisão do presidente de incluir as academias de ginástica na lista de "serviços essenciais", estabelecimentos devem permanecer fechados no Estado

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 14:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 mai 2020 às 14:40
O presidente Jair Bolsonaro incluiu nesta segunda-feira (11) as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de "serviços essenciais". Isso significa que, no entendimento do governo federal, esses estabelecimentos podem funcionar mesmo durante a pandemia do coronavírus. Ainda que o presidente estabeleça quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer políticas de saúde – inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais.
No Espírito Santo, salões e barbearias - classificados como serviços, estão em funcionamento - já as academias continuam fechadas. Não há data para abrir. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages), Carlos Andrião, explica que o setor se organiza para, quando houver a possibilidade de retorno, quais as medidas deverão ser seguidas.
Andrião explica que as academias estão fechadas desde o dia 19 de março e, caso prossigam para um terceiro mês de fechamento, as perdas serão ainda maiores do que as registradas até agora. Para o presidente da Acages, o decreto federal contribui no diálogo que as academias poderão estabelecer com os estados e destacou que a associação apresentou um plano de reabertura à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). 
"Está tudo sendo construído. Vai ter uso de máscara para alunos e profissionais, assim como álcool em gel e as medidas de higienização". E destaca que "a primeira atividade a voltar será a musculação e os aparelhos ficarão distantes entre eles, além disso, academias terão aplicativos para mostrar ao aluno a lotação daquele horário para que ele não procure a unidade no horário de maior demanda". 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Carlos Andrião - 12-05-20
 

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