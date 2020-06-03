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Mesmo na pandemia, mercado imobiliário do ES tem otimismo

A análise é do presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 17:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 jun 2020 às 17:37
Os prédios da Praia do Suá Crédito: Marcelo Prest
Mesmo diante da crise causada pelo novo coronavírus, o mercado imobiliário tem expectativa otimista no Espírito Santo. Com a estagnação da economia e redução de poder de compra dos consumidores, preços baixos e descontos especiais são alguns dos atrativos que estão sendo negociado em meio à crise. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), explica que, no início da pandemia, em março, a procura por imóveis praticamente zerou. Mas, longo depois de abril, na sua explicação, começou a ocorrer uma volta gradual do interesse do comprador. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Sandro Carlesso - 03-06-20
"A venda de imóveis por meio do 'Minha Casa Minha Vida' continua a ser um ponto de destaque, e no médio e alto padrão, consumidores procuram por imóveis já prontos". Imóveis em lançamento, segundo Carlesso, foram paralisados e aguardando o momento ideal para retornarem as atividades. Outro ponto destacado pelo presidente da Ademi é que, diante da pandemia, boa parte dos interessados na compra de imóveis passaram a buscar na Internet como alternativa na hora da compra. "Os portais das construtoras têm tido destaque na quarentena e pode ser tendência, após a pandemia", explica.

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