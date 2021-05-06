Mesmo em risco alto, escolas devem oferecer atividades, aponta MPES

Todas as escolas capixabas, independente da classificação de risco, devem oferecer atividades. É o que apontou a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19). Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela explica que "o que existe, no caso do risco alto, é a suspensão das atividades coletivas presenciais, até que ocorra uma mudança na portaria".