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ENTREVISTA

Mesmo em risco alto, escolas devem oferecer atividades, aponta MPES

A entrevistada é a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei, coordenadora do GAP-Covid-19

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:06
Poderes capixabas já avaliam retomada presencial das aulas Crédito: Pexels
Todas as escolas capixabas, independente da classificação de risco, devem oferecer atividades. É o que apontou a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19). Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela explica que "o que existe, no caso do risco alto, é a suspensão das atividades coletivas presenciais, até que ocorra uma mudança na portaria".
Entrevista - Fabio Botacin - Ines Tome - 06-05-21.mp3
Em relação às aulas presenciais, a promotora disse que o Ministério Público Estadual já está se reunindo com o governo, especialistas da saúde e representantes das escolas e dos alunos para analisar a possibilidade de uma retomada segura. Ouça.

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