Mesmo cosmopolita, França é mais burocrática do que o Brasil, diz capixaba em Paris

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é de Daniel Santuzzi, nascido em Vitória e criado na Serra. Em 2009, ele foi aprovado para cursar Engenharia Civil na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, durante a graduação, teve a oportunidade de participar de um programa de portabilidade estudantil na França - um período de descobertas. Entre 2013 e 2014, ele deve a oportunidade de voltar e se estabelecer no país, onde mora desde então. Ele conta que Paris é muito cosmopolita e liberal, mas, em comparação com o Brasil, a França é bastante burocrática. Ouça: