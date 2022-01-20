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Capixabas pelo mundo

Mesmo cosmopolita, França é mais burocrática do que o Brasil, diz capixaba em Paris

Ouça a história de Daniel Santuzzi, que mora em Paris (França)

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:44

Publicado em 

20 jan 2022 às 16:44
Daniel Santuzzi, capixaba que mora em Paris
Daniel Santuzzi, capixaba que mora em Paris Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é de Daniel Santuzzi, nascido em Vitória e criado na Serra. Em 2009, ele foi aprovado para cursar Engenharia Civil na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, durante a graduação, teve a oportunidade de participar de um programa de portabilidade estudantil na França - um período de descobertas. Entre 2013 e 2014, ele deve a oportunidade de voltar e se estabelecer no país, onde mora desde então. Ele conta que Paris é muito cosmopolita e liberal, mas, em comparação com o Brasil, a França é bastante burocrática. Ouça:
Capixabas pelo mundo - 20/01/2022

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